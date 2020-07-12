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Bakan Koca 12 Temmuz koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte en çok düşüş yaşayan 7 il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü (koronavirüs) için gelişmeleri açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 19:56:00 - 2020-07-12 20:44:09
Bakan Koca 12 Temmuz koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte en çok düşüş yaşayan 7 il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Temmuz Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı.

Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 48 bin 813 test yapıldı, 1016 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybederken 1334 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle toplam test sayısı 3 milyon 930 bin 223, toplam vaka sayısı 211 bin 981, toplam vefat sayısı 5 bin 344, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1194, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 401, toplam iyileşen hasta sayısı 193 bin 217 oldu.

'Vakaların pnomoniye dönme oranı azalıyor'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı" dedi.

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