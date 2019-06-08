Bakan Kasapoğlu'ndan tenis ve satranç takımlarına tebrik mesajı





İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından İtalya'da düzenlenen Tenis Dünya Şampiyonası'nda birinci olan erkek ve kız tenis takımları ile Romanya'da yapılan Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda toplamda 8 madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Kasapoğlu, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından İtalya'da düzenlenen Tenis Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan Okyanus Kolejleri erkek ve kız tenis takımları ile Romanya'ya yapılan Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’'da 2’si altın, 3'ü gümüş, 3'ü bronz olmak üzere 8 madalya kazanan genç sporcularımızı kutluyorum. Öğrenci kardeşlerimiz kazandıkları derecelerle bizleri gururlandırdı. Ülkemizi başarıyla temsil eden tüm sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum." ​