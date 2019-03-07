Bakan Kasapoğlu'ndan taziye ziyareti





İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya deplasmanı dönüşü Afyonkarahisar'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarları Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar'daki kaza sonrası MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'i telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulunan Bakan Kasapoğlu, bugün de eşi Betül Kasapoğlu, Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte hayatını kaybeden taraftarların ailelerini ziyaret edip, duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Bakan Kasapoğlu, acılı ailelere başsağlığı dileklerini iletti.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na taziye ziyaretleri sırasında MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve bazı futbolcular da eşlik etti.

MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynadığı Antalyaspor karşılaşması sonrası taraftarları taşıyan otobüs Afyonkarahisar'da trafik kazası yapmış, Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır hayatını kaybetmişti.​



