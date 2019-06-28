Bakan Kasapoğlu’ndan Şükrü Birand için taziye mesajı Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe ve Milli Takım’ın efsane ismi Şükrü Birand’ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe ve Milli Takım’ın eski futbolcularından Şükrü Birand’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.



Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Türk futboluna büyük hizmetlerde bulunmuş Fenerbahçe ve Milli Takım’ın efsane isimlerinden Şükrü Birand’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. 75 yaşında hayatını kaybeden merhum Şükrü Birand’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri, başta Fenerbahçe camiası olmak üzere tüm spor ailesine başsağlığı diliyorum.”

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