Bakan Kasapoğlu’ndan ödül alan güreşçilere tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Romanya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında 6’sı altın, 2’si gümüş, 8’i bronz olmak üzere 16 madalya kazanan Milli Güreşçileri tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında 6’sı altın, 2’si gümüş, 8’i bronz olmak üzere 16 madalya kazanan Milli Güreşçilere tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Romanya’nın başkenti Bükreş’te yapılan Avrupa GüreşŞampiyonası’nda 6’sı altın, 2’si gümüş, 8’i bronz olmak üzere 16 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Millilerimiz ata sporumuz güreşte, her daim olduğu gibi elde ettikleri derecelerle bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Milli güreşçilerimizin gelecekte daha büyük başarılar kazanacağına yürekten inanıyorum. Avrupa Güreş Şampiyonasında Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."