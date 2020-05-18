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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun telefonu

Yeniakit Publisher
2020-05-18 21:32:28 -
Bakan Kasapoğlu'ndan Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun telefonu

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in oğlunu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği mide kanamasının ardından ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in oğlunu arayarak ailesine ve Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Cengiz'in sağlık durumu hakkında da bilgi alan Bakan Kasapoğlu, Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

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