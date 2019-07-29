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Bakan Kasapoğlu’ndan Muaythai Milli Takımı’na tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:52
Bakan Kasapoğlu’ndan Muaythai Milli Takımı’na tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tayland’da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası’nı 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalyayla üçüncü tamamlayan milli sporcuları tebrik etti.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tayland’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda 9 madalya kazanarak dünya üçüncüsü olan milli sporcuları kutladı.


Bakan Kasapoğlu, Muaythai Dünya Şampiyonası’nı 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalyayla üçüncü tamamlayan milliler için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Tayland’da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası’nı 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalyayla üçüncü tamamlayan milli sporcularımızı kutluyorum. Sporcularımızın başarısı bizleri gururlandırdı. Milli sporcularımızın bu başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyor, millilerimize bundan sonraki spor yaşamlarında başarılar diliyorum.”

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:52
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