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Aktüel Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik
Aktüel

Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik

Yeniakit Publisher
2020-11-06 20:51:22 -
Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hırvatistan'ın Porec kentinde yapılan Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan erkekler 100 kiloda Mert Şişmanlar ile bronz madalya elde eden kadınlar 57 kiloda Özlem Yıldız, erkekler 60 kiloda Salih Yıldız ve 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç'u kutluyorum. Kazanılan madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Geleceğe umutla bakmamıza vesile olan genç sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

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