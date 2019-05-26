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Bakan Kasapoğlu’ndan milli cimnastikçilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

26 Mayıs 2019 Pazar 17:58
Bakan Kasapoğlu’ndan milli cimnastikçilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakü Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası çiftler kategorisinde, gümüş madalya kazanan milli sporcular Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş’u tebrik etti.


24-26 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan’da düzenlenen Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda çiftler kategorisinde milli sporcular Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş çifti gümüş madalya kazandı.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin Aerobik Cimnastik Büyükler Kategorisi’nde kazandığı ilk madalya olarak da tarihe geçen bu başarı için tebrik mesajı yayımladı.


Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Azerbaycan’da düzenlenen Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi büyük bir başarıyla temsil ederek göğsümüzü kabartan Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Onbaşı’yı kutluyorum. Türkiye’ye ’Büyükler Kategorisi’nde ilk madalyasını kazandıran milli sporcularımızın bu kıymetli başarısı bizlere bir kez daha gururlandırdı. İnanıyorum ki her başarı sporcularımız için bir başlangıç olacak. Uluslararası arenada kazanılan her madalya, bizim daha fazla umutla ve heyecanla çalışmalarımıza devam etmemize vesile oluyor. Bu önemli başarıda emeği geçen değerli antrenörlerimizi, sporcularımızı ve tüm cimnastik camiasını tebrik ediyor,başarılarının devamını diliyorum."

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 17:58
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