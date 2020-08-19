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Aktüel Bakan Kasapoğlu'ndan Melih Vardar için taziye
Aktüel

Bakan Kasapoğlu'ndan Melih Vardar için taziye

Yeniakit Publisher
2020-08-19 13:10:09 -
Bakan Kasapoğlu'ndan Melih Vardar için taziye

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Somaspor'un futbolcusu Melih Vardar’ın babası İbrahim Vardar'ı telefonla arayarak, genç futbolcu için taziyede bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İbrahim Vardar ile görüşerek olaydan duyduğu derin üzüntüyü ifade eden Bakan Kasapoğlu, genç sporcunun ailesinin acısını paylaştı.

Melih Vardar için taziye mesajı da yayımlayan Bakan Kasapoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden genç futbolcumuz Melih Vardar'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum."

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