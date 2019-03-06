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Bakan Kasapoğlu’ndan Kahtaspor’a 100 bin TL destek sözü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahtaspor’a bu ay içerisinde ödenmek üzere 100 bin TL sözü verdi.

06 Mart 2019 Çarşamba 00:12
Bakan Kasapoğlu’ndan Kahtaspor’a 100 bin TL destek sözü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahtaspor’a bu ay içerisinde ödenmek üzere 100 bin TL sözü verdi.


Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yapımı tamamlanan 24 derslik TPAO Şehit Polis Memuru Murat Toprak Ortaokulu’nun açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahtaspor’a bu ay içerisinde ödenmek üzere 100 bin TL sözü verdi.


Kahta’da merkezi saha eksikliği olduğunu tespit ettiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, en kısa zamanda bunun da inşaatına başlayacaklarını söyledi.



"5 bine yakın spor tesisimiz"


Spor yatırımları ile ilgili bilgiler veren Bakan Kasapoğlu, “Spor alanında olduğu gibi diğer alanlarda da ülkemiz son 17 yılda ciddi bir noktaya geldi. En somut şekilde ifade etmek gerekirse, spor tesisi sayısı 2002 yılında bin 500 civarında iken, şu anda 5 bine yakın spor tesisimiz var. Hamdolsun bunların ciddi anlamda bu rakamın bu hale gelmesindeki en büyük atılımlardan biri de, Adıyaman’ımıza, Kahta’mıza, ait. Çünkü hem Adıyaman ilimize hem Kahta ilçemize yapılan tesislere bakıldığında o rakamın çok çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Yüzme havuzları ile tenis kortları ile ve yurtları ile birlikte hakikaten gençliğe ve spora yapılan yatırım çok ciddi anlamda hem Kahta’mızda var hem Adıyaman’ımızda var. Ama şunu her zaman ifade ediyoruz. Adıyaman’ımızda, Kahta’mızda her şeyin en iyisine en güzeline layık. İnşallah sizler için daima daha iyisini yapmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



"Dünya şampiyonları çıkartacağız inşallah bu tesislerle


Yapımı devam eden spor kompleksinin en kısa zamanda biteceğini aktaran Kasapoğlu, "Şunun müjdesini de vermek istiyorum yan tarafta yapılan yaklaşık yarısı tamamlanan spor komplesi ile bir duraksama söz konusu oldu. Bugün onun kararını da aldık. Bugünden itibaren onun hızlı bir şekilde tamamlanması yönünde gereken çalışmalarını başlattık. Şimdiden Kahta’mızın gençlerine, çocuklarına, kadınlarına erkeklerine hayırlı olsun. Biliyorsunuz spor çok önemli bu imkanlar var iken eğer siz bu spor tesislerini kullanmazsanız sevgili gençler bunun hesabını ne Allah’a nede bir başkasına verebilirsiniz. Dolayısıyla sizden ricamız sporun engel tanımayan ruhuyla kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli, engelsiz demeden bu tesisleri değerlendirmeniz. Siz geleceksiniz bu tesisleri kullanacaksınız, eskiteceksiniz biz yenilerini yapacağız. Ama sizden biz şampiyonlar çıkartacağız. Kahta’dan Adıyaman’da dünya şampiyonları çıkartacağız inşallah bu tesislerle" şeklinde konuştu.



Kahtaspor’a 100 bin TL


Kahtaspor’a bu ay içerisinde ödenmek üzere 100 bin TL vereceklerini aktaran Bakan Kasapoğlu, "Bunun yanında Kahta merkezimize saha eksikliğini tespit ettik. Takımlarımızın antrenman ile müsabaka yapması için inşallah en kısa zamanda bunun da inşaatına başlıyoruz. Kahta’mızın futbol camiasına spor camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kahtaspor hazır mısın? Vekilim bahsetti sizlerin başarıları gerçekten bizim göğsümüzü kabartıyor. İnşallah Kahtaspor’umuza 100.000 liralık destek sözünü burada ifade ediyorum. Bu ay içinde bununda ödemesini Kahtaspor’a yapacağız. Sevgili gençler biliyorsunuz burada bide yurt inşaatımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yüzde 90 itibari ile tamamlanmış durumda. En yakın zamanda 650 kişilik kapasiteli yurdumuzda sevgili öğrencilerimizi Kahta’da eğitim gören öğrencilerimizin hizmetinde olacak. Onunda Kahta’mıza gençlerimize eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.



Okul bahçesinde düzenlenen açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, Muhammed Fatih Toprak, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni, AK Parti Kahta Belediye Başkan Adayı Engin Akel, kurum amirleri, spor kulüpleri temsilcileri, STK temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 00:12
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