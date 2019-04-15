Bakan Kasapoğlu’ndan Ferhat Arıcan’a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda, paralel aletinde bronz madalya kazanan milli sporcu Ferhat Arıcan’ı kutlayarak tebrik mesajı yayımladı.

Milli sporcu Ferhat Arıcan, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonasında , paralel aletinde bronz madalya kazandı. Bakan Kasapoğlu milli sporcuyu tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu mesajında şunları kaydetti:

"Polonya’nın Szczecin kentinde düzenlen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda paralel aletinde 15.033 puanla üçüncü olarak bronz madalya elde eden milli sporcumuz Ferhat Arıcan’ı tebrik ediyorum. Ferhat örnek bir sporcu ve kazandığı başarılarla bunu her daim kanıtlıyor, bizlere büyük mutluluklar yaşatıyor ve genç sporcularımıza örnek oluyor. Bu vesile ile mili sporcumuzun başarısında emeği olan herkesi tebrik ediyor, milletimize yaşattıkları gurur ve mutluluktan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.”