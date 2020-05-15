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Siyaset

Bakan Kasapoğlu’ndan Anıtkabir’e ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:14:19 -
Bakan Kasapoğlu’ndan Anıtkabir’e ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti.


Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, yaşanan salgın hastalık tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Kasapoğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:


“Gençlik Haftası’nın başladığı bugün ülkemizin dört bir tarafından kalbi bizimle atan gençlerimizi temsilen huzurunuzdayız. Ülkemizin istikbalini emanet ettiğiniz yeni nesiller, Cumhuriyet’e, demokrasiye ve hukuk devletimize sadakatle sahip çıkıyor. Bugün dünyanın en saygın demokratik düzenine sahibiz. Türkiye adaleti ve merhametiyle dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Bu zor pandemi günlerinde bütün mağdur ve mazlum milletlerin elinden tutuyoruz. Sizin ve istiklalimiz için şehadete yürüyen kahramanlarımızın emanetine son nefesimize kadar sahip çıkacağız. Ruhunuz şad olsun.”

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