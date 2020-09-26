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Aktüel Bakan Kasapoğlu, WADA Başkanı Banka ile görüştü
Aktüel

Bakan Kasapoğlu, WADA Başkanı Banka ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-26 11:09:14 -
Bakan Kasapoğlu, WADA Başkanı Banka ile görüştü

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Başkanı Witold Banka ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, WADA Başkanı Banka ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye'nin dopingle mücadele konusunda yürüttüğü çalışmalar ile dopinge karşı "sıfır tolerans" ve "temiz spor" politikası hakkında değerlendirmeler yapan Bakan Kasapoğlu, dopingle mücadele yasa tasarısı özelinde yürütülen çalışmalara ilişkin gelinen son aşama hakkında da açıklamalarda bulundu.

WADA Başkanı Witold Banka ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Türkiye'nin dopingle mücadelede attığı kararlı adımları yakından takip ettiklerini söyledi.

Banka ayrıca, Türkiye'nin dopingle mücadele noktasında gösterdiği duruşu takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Bakan Kasapoğlu ile WADA Başkanı Banka, dopingle etkin mücadele konusunda küresel düzeyde Türkiye ve WADA arasındaki güçlü iş birliğinin altını çizdi.

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