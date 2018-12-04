Bakan Kasapoğlu, şampiyon pilot Ayhancan Güven'i kabul etti





ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bahreyn'in başkenti Manama'da bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ve 18 ülkenin katıldığı FIA GT Uluslar Kupası'nda Salih Yoluç'la şampiyonluğu elde eden Ayhancan Güven'i makamında kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu'nun makamında gerçekleşen kabulde, Ayhancan Güven'in yanı sıra Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı hazır bulundu. Asya Le Mans Serisi'ne katılmak üzere Japonya'ya giden Salih Yoluç kabulde yer almadı.

Ayhancan Güven'i elde ettiği tarihi başarıdan dolayı tebrik eden Kasapoğlu, "İlk defa düzenlenen FIA GT Uluslar Kupası'na güzel bir başlangıç yaptınız. Hafta sonu bize büyük sevinç ve gurur yaşattınız. Ay-yıldızlı bayrağımızın zirvede olması, İstiklal Marşı'mızın dinletilmesi çok güzel bir duygu. Bundan sonra da çok daha büyük organizasyonlarda ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğinden hiçbir şüphemiz yok. Kendisine güveniyoruz. Ailene de teşekkür ediyoruz. Onların da katkıları var. Hep birlikte o daha heyecanlı anları bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı ve emek veren tüm ekibe de teşekkür eden Kasapoğlu, bakanlık olarak daha önce olduğu gibi her konuda yanlarında olduklarını kaydetti.

Türkiye adına motor sporlarındaki en önemli başarılardan bir tanesini kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren ve Bakan Kasapoğlu'na verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Ayhancan ise "Bakan Bey bizleri kabul edip onore etti. İnşallah başarılarımız artarak devam edecek. Biz de ülkemizi daha da gururlandıracağız." şeklinde görüş belirtti.

TOSFED Başkanı Yazıcı da Ayhancan Güven'in Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi pilotlarından biri olacağını düşündüğünü vurgulayarak, "Ayhancan'ın başarı hikayesindeki en büyük pay da Sayın Bakanımızın. Bakanımızın, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan gelen ve bugüne kadar da devam eden destekleri sayesindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yazıcı ayrıca, Ayhancan Güven'in gelecek sene Dünya Şampiyonası'nda kullanacağı aracın tanıtımının İzmit'te yapılacağını ifade ederek, bu organizasyonda Bakan Kasapoğlu'nu da görmek ve Ayhancan ile tur atmalarını istediklerini iletti. Bakan Kasapoğlu ise bu davete "Heyecanla bekliyorum." karşılığını verdi.

Kabulün ardından Ayhancan Güven, FIA GT Uluslar Kupası'nda mücadele ederken kullandığı kaskı Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na hediye etti.