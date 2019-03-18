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Bakan Kasapoğlu: "Ödediğimiz kredi ve burslar 12 kat arttı"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilere ödenen kredi ve bursların 17 yılda 12 kat arttığını söyledi.

18 Mart 2019 Pazartesi 21:01
Bakan Kasapoğlu: "Ödediğimiz kredi ve burslar 12 kat arttı"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilere ödenen kredi ve bursların 17 yılda 12 kat arttığını söyledi.


Bayburt Şair Zihni Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Gençlerle Demokrasi Buluşması" programına katılan Bakan Kasapoğlu, burada gençlerin sorularını yanıtladı. Kasapoğlu, bir öğrencinin kredi borçlarıyla ilgili sorusu üzerine, "Sizler işe girene kadar kaç yıl olursa olsun geri ödeme zorunluluğunuz yok. Bir dilekçeyle bize başvurun, sigorta girişiniz olmadığı müddetçe biz sizden onu talep etmiyoruz. Burada maalesef bilgi akışında bir sorun var. Karşılaşıyoruz bu sorularla ama bu çok net bir konu. Kesinlikle mağduriyete yol açacak bir konu değil. Söylediğimiz gibi önceliğimiz sizlersiniz. Kredi ve burs 17 sene önce ne kadardı biliyor musunuz? Ödediğimiz kredi ve burslar 12 kat arttı. Bunun yanında bizim sloganımız değil, hayata geçirdiğimiz bir konu. O yüzden siz işe girene kadar da bekliyoruz" dedi.



"17 sene önce 200 bin yatak bile yoktu Türkiye’de, şu an 700 bine yakın yatağımız var"


"Bizim amacımız sizleri nasıl geleceğe daha güçlü hazırlarız” diyen Bakan Kasapoğlu, “17 sene önce 200 bin yatak bile yoktu Türkiye’de. Şu an 700 bine yakın yatağımız var. 180 binden 700 bine. Yine bin 500 kadar spor tesisi varken şu anda 5 bine yakın tesis var. Belediyelerle birlikte yaptığımız ayrı. Dolayısıyla biz açıkçası üretimi ve katkıyı nasıl artırırız onun derdindeyiz. Bizim daha farklı proje desteklerimiz de var. ’İki günü birbirine eşit olan ziyandadır’ felsefesiyle hareket ediyoruz. Bu hepimiz için geçerli. O yüzden nasıl daha çok üretiriz, bu toplum için daha fazla şey ortaya koyarız onun derdindeyiz. Bu anlamda gençlerimizin geleceğine yönelik desteklerimiz, yatırımlarımız devam edecek" diye konuştu.


Programda soruları cevaplayan AK Parti Bayburt Belediye Başkan adayı Fatih Yumak da seçilmesi halinde gençlere yönelik hayata geçireceği projeleri anlattı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 21:01
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