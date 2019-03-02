Bakan Kasapoğlu, milli okçuları kutladı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsun'da düzenlenen 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti: "Ülkemizin ev sahipliğinde Samsun'da düzenlenen 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda 3'ü altın, 3'ü gümüş, 3'ü bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. 25 ülkeden 184 sporcunun katılımıyla ülkemizde başarıyla organize edilen 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 2020 Olimpiyatları öncesinde kazanılan madalyalar geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor. Sporcu kardeşlerime başarılarının devamını diliyorum."

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