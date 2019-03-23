Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Beykoz’un Çavuşbaşı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Önemli mesajlar veren Bakan Kasapoğlu, "Millet olmayı, devlet olmayı dünyaya bir kez daha öğreteceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Çavuşbaşı Kasrı’nda AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen yemekli bir programa katıldı. Bakan Kasapoğlu’nun gelecekle ilgili yatırımlardan ve beka meselesinden bahsettiği programa ilgi yoğun oldu. Davetlilerin alkış ve tezahüratlara bir an olsun ara vermediği programa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun yanı sıra, AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Çeliker, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Beykoz İlçe Başkanı Oğuzhan Karaman ve binin üzerinde vatandaş katıldı. Salonda bulunanların coşkulu tezahüratlarıyla kürsüye çıkan Bakan Kasapoğlu, Beykoz’da gerçekleştirmeyi planladıkları spor yatırımlarından bahsetti. Beka meselesine de değinen Kasapoğlu, Cumhur İttifakı’nın önemine vurgu yaparak, "Millet olmayı, devlet olmayı dünyaya bir kez daha öğreteceğiz" dedi.

"Cumhur İttifakı, tüm oyunları bozacak bir ittifaktır"

Kasapoğlu, "Milliyetçi Hareket Partisi ile gerçekleştirdiğimiz Cumhur İttifakı, tüm oyunları bozacak bir ittifaktır. Cumhur İttifakı’yla ülkemizin tökezlemesini isteyenlere, ellerini ovuşturanlara 31 Mart’ta en güzel dersi verecek, o güçlü tokadı hep birlikte vuracağız. Ben Beykoz’un, Çavuşbaşı’nın her zaman olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de, ilk dönemeç olan 31 Mart gününde de o mesajı en güçlü şekilde tüm dünyaya haykıracağına inanıyorum. Seçim şarkımızda dediğimiz gibi, Millet olmayı, devlet olmayı dünyaya bir kez daha öğreteceğiz. İnşallah 31 Mart’ta sadece oy vereceğimiz ana kadar değil, oylarımızı kullanacak, tutanaklarımızı tutacak, Yüksek Seçim Kurulu’na gidene kadar, bıkmadan usanmadan, yorulmadan, yarınlarımız için birlik ve beraberlikle çalışacak ve zafere ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

"Spor projelerimizin odağında kadınlar ve gençlerimiz olacak"

Beykoz’da hayata geçirmeyi planladıkları spor projelerinin öncelikli olarak kadınlara ve gençlere yönelik olacağını söyleyen Bakan Kasapoğlu, "İnşallah bundan sonraki süreçte Murat Başkan ile beraber, Beykoz’u sadece İstanbul’un değil, bölgenin spor üssü yapmak için çok daha sık bir araya geleceğiz. Beykoz, spor kültürü açısından köklü bir geçmişe sahip bir ilçemizdir. Beykoz’un genç nüfus potansiyelinin bu manada bizler için çok heyecan verici olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında Beykoz’un kadınları da bizim yeni spor politikamızın, stratejimizin öncüleridir. Bu manada başta kadınlarımız ve gençlerimiz için çok ciddi spor yatırımlarını Beykoz’a, Çavuşbaşı’na Murat başkanımızla birlikte inşallah kazandıracağız. Bilindiği üzere AK Parti iktidarının en önem verdiği konulardan biri gençler ve kadınlardır. Bu anlamda, bundan sonraki süreçte, semt, mahalle bazlı olmak üzere, pek çok alanda, sadece futbol değil tüm branşlarda, inşallah buraya pek çok tesis kazandıracağız. Kadınlarımız öncelikli olacak ve kadınlarımıza özel olarak, onların erişimini daha kolay kılmak için çok güzel projelerimiz olacak. Odağında kadınların olduğu spor projelerimizle sporu tabana yayacak, Beykoz’da her alanda şampiyonlar çıkaracağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Beykoz’un yarınları adına tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz ve biz de Beykoz için gece gündüz çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu’nun ardından kürsüye çıkan Belediye Başkan Adayı Murat Aydın ise Beykoz’u daha mutlu bir yer haline getirmek için yapacakları çalışmalardan bahsetti.

"Beykoz’da yaşam çok daha iyi olsun diye birçok proje başlatacağız"

Aydın, "Gelecekte burada yaşam bugüne göre çok daha iyi olsun diye birçok proje başlatacağız. Beykoz’da alışveriş sokakları, 24 saat açık olan mekanlar, yeme içme yerleri, kütüphaneler, kültür-sanat evleri, kültür merkezleri, spor tesisleri yapacağız. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu’yla birlikte Beykoz’daki spor kulüpleri ile bir toplantı yaptık. 14 farklı branştan spor yapan kulüplerimiz buradaydı, Bakanımız onlara önümüzdeki on gün içerisinde 20’şer bin lira dağıtılacağının sözünü verdi. Mesele sadece o değil, buradaki gençlerimizin olumsuz alışkanlıklara kapılmaması için, hem eğitim hem de spor anlamında, Allah nasip ederse, burada birçok yatırım yapılacak. Önce Beykozlu, sonra İstanbullu, daha sonra yurt dışından gelenler alışveriş yapmak, gezmek için bir numaraya Beykoz’u koyacak" şeklinde konuştu.

Murat Aydın konuşmasının ardından, sahneye gelen vatandaşlarla tek tek fotoğraf çektirdi, küçük çocukların Aydın’a ilgi ve sevgisi yoğun oldu.