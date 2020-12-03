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Aktüel Bakan Kasapoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
Aktüel

Bakan Kasapoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Kovid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız"

Yeniakit Publisher
2020-12-03 17:15:17 -
Bakan Kasapoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Kovid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz." ifadelerini kullandı.

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