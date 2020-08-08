Bakan Kasapoğlu, Boluspor'un yeni başkanı Abdullah Abat'ı tebrik etti
ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Abdullah Abat'ı kutladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Boluspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Abdullah Abat ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Kırmızı beyazlı kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.