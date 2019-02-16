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Bakan Kasapoğlu, bisiklet dağıtım programında zor anlar yaşadı

Kilis’te sigarayı bırakanlar için gerçekleştirilen bisiklet dağıtım töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu zor anlar yaşadı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 15:31
Bakan Kasapoğlu, bisiklet dağıtım programında zor anlar yaşadı

Kilis’te sigarayı bırakanlar için gerçekleştirilen bisiklet dağıtım töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu zor anlar yaşadı. Bir an önce bisikletlerini almak isteyenler sahaya hücum etti, kimi ise tribünden atladı. Bakan Kasapoğlu, bisikletini almak isteyenlerin arasında kalırken, bisikleti almaya başaranlar ise depar atarak, sevinç yaşadı.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kilis Belediyesince sigarayı bırakanlara yönelik düzenlenen "15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyasında bin bisikletin dağıtım törenine katıldı. Törende dağıtım sırasında ilk bisikletleri teslim eden Bakan Kasapoğlu, sahadan çıkmadan yapılan anons ile tribünde oturan yüzlerce kişi sahaya hücum etti. Bir an önce bisikletine kavuşma heyecanı yaşayan hak sahiplerinden bazıları ise tribünden atladı. Bakan Kasapoğlu, yüzlerce hak sahibinin arasında kaldı. Bisikletlerini alanlar ise büyük sevinç yaşadı. Bisikletine kavuşan hak sahipleri, bisikletleri ile kısa mesafeli depar attı.


7 Aralık Stadyumu’nda renkli görüntülerin yaşandığı bisiklet dağıtım programında konuşan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti’nin sözünde durduğunu ifade ederek, "15 bin eve 15 bin bisikleti dağıtıyoruz. Her şeyin bir bedeli var. Bunun bedelini çocuklar biliyorsunuz. Birincisi bir kimse karnesinde zayıf getirmeyecek, anneler babalar karnelerinde çocukların zayıf olmasını isteyen var mı ? Çocukların bize en büyük hediyesi karnelerini zayıf getirmemesidir. Zayıf olanlar zayıflarını bitirecek, zayıf olmayan teşekkür olacak, teşekkür takdir alacak. İkincisi ninemizden dedelerinden, annenizden babanızdan sigara içen varsa sigara içenleri sigarayı bıraktıracaksınız. Sigara içmeyeceksiniz sigara içenlerin sigarasını bıraktıracaksınız. Üçüncüsü günde en az bir iki saat bisiklete bineceksiniz, kuvvetli sağlıklı nesiller olacaksınız” dedi.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da misafirperverliğin sembol şehri Medine’nin kardeş şehri kadirşinas vefakar cefakar Kilis, Kilisliler ile birlikte olmaktan mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Bakanlığımız olarak tüm arkadaşlarımızla birlikte her zaman yanında olduk inşallah bundan sonra da enerjimizle varımız da yolumuza sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Çünkü sizler Kilisliler olarak tüm dünyaya önderlik ettiniz. Önceliklisiniz, son üç buçuk yıldır, 4 yıllık süreçte Suriyeli kardeşlerimize kucak açmanın onların ocaklarına yeniden yaktınız. Gerçekten asırlar boyu yüzyıllar boyu unutulmayacaktır. Bir erdem örneğidir. İnsanlık örneğidir. Ve İnşallah sizler hem bunun Ecrin’i Rabbimizin nezdinde hem de tarihte bir destan olarak, gelecek nesillere Kilis halk olarak aktaracaksınız. İnşallah Bizler de sizin bu kardeşliğinizi, güzel kadirşinaslığınıza şahitlik edeceğiz. Sevgili gençler Kilis hemşehrilerim sizler bizim geleceğimizin teminatımsınız ümidimsiniz. Ama sadece bizim değil tüm dünyanın dünya mazlumlarının umudunuz ümidisiniz bizler için ne yapsak azdır” diye konuştu.


AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ile Ahmet Salih Dal’ın da konuşma yaptığı programa Kilis Vali Vekili Fehmi Sinan Niyazi, Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal, Mustafa Hilmi Dülger, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile Belediye Başkana adayı Mehmet Abdi Bulut ve diğer yetkililer de katıldı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 15:31
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