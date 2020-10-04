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Siyaset Bakan Kasapoğlu Beykoz’daki temaslarını bisikletle yaptı
Siyaset

Bakan Kasapoğlu Beykoz’daki temaslarını bisikletle yaptı

Beykoz Belediyesi’ni ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilçedeki temasları sırasında ulaşımını bisikletle sağladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 22:59:00 -
Bakan Kasapoğlu Beykoz’daki temaslarını bisikletle yaptı

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’dan ilçedeki gençlik ve spor yatırımları hakkında bilgi alan Kasapoğlu, ilk olarak Alibahadır Mesire Alanı’na geldi. Okçuluk başta olmak üzere çeşitli sporların yapıldığı mesire alanını gezdikten sonra buradan Riva’ya geçen Kasapoğlu, Aydın ve bisiklet sporcularıyla birlikte pedal çevirerek ilçede bisiklet turu attı. Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Polonezköy Tabiat Parkı’nda yürüyüş de yapan Bakan Kasapoğlu, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Spor yapan vatandaşları selamlayan Bakan Kasapoğlu, onlarla sohbet ederek kitap hediye etti.

Burada konuşan Kasapoğlu, sporun çok önemli olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

Sporla geleceğe yürüyeceğiz

“Sağlıklı yaşam için sporun hayatımızdaki önemini belirtmek ve toplumumuzda farkındalık oluşturabilmek için bu anlamlı günde yürüyüş yaptık. Uzmanlar salgın ile mücadelede vücut direncinin ve bu direnç için de sporun ne kadar önemli olduğunu her zaman belirtiyor. Zihinsel olarak gelişmek ve günlük yaşam stresini bir an olsun azaltmak için de spor yapmalıyız 7 den 77’ye tüm halkımızı spor yapmaya tesislerimize bekliyoruz. Her branşta hem şampiyonlar yetiştireceğiz hem de spor yapan bir toplum olarak spor ülkesi olarak hep birlikte ileriye yürüyeceğiz.”

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