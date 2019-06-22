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Bakan Kasapoğlu, Belarus’ta sporcu köyünü ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

22 Haziran 2019 Cumartesi 15:36
Bakan Kasapoğlu, Belarus’ta sporcu köyünü ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2. Avrupa Oyunları’nın düzenlendiği Belarus’un başkenti Minsk’te milli takım kafilesinin konakladığı sporcu köyünü ziyaret etti. Milli sporcular bir araya gelerek onlarla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, sporculara başarı diledi.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Minsk 2019 Avrupa Oyunları Sporcu Köyü’ne ziyarette bulunarak milli sporcularla bir araya geldi. Sporcularla sohbet eden Kasapoğlu, onlara başarı temennisinde bulundu.


2. Avrupa Oyunları’nın açılış törenini izlemek için Belarus’un başkenti Minsk’e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ziyaretinin ikinci gününde Milli Takım kafilesinin kaldığı sporcu köyünü ziyaret etti.


Burada sporcularla bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, onlarla sohbet etti.


Konakladıkları sporcu köyü ve hazırlık çalışmaları hakkında milli sporculardan, teknik heyetten ve yetkililerden bilgi alan Bakan Kasapoğlu, sporculara müsabakalarda başarı temennisinde bulundu.



“Sporcularımızın kazanacakları başarılar gelecek adına ışık saçmaya devam edecektir”


Ziyaretin ardından açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, sporcuların morallerinin yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “110 kişilik sporcu kafilemiz 14 branşta mücadele verecek. Dün itibariyle de sporcularımızın müsabakaları başladı. Güzel bir açılış töreni izledik. Oyunlar köyünde sporcularımızla bir araya geldik. Onların heyecanını paylaşma imkanı bulduk. Minsk 2019’da, tıpkı 4 yıl önce Bakü’de düzenlenen Avrupa Oyunları’nda olduğu gibi daha ileri bir noktaya götürdüğümüz bir başarı çizgisiyle yarınlarımız adına ümitlerimizin artacağı inancındayım” dedi.


Bakan Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları sürecinde güzel bir motivasyonla Minsk’ten ayrılacaklarına inandığını belirterek, “Sporcularımızın buradan kazanacakları başarılar, edinecekleri tecrübeler hem ülkemizin sportif geleceği adına hem de gençlerimizin yarınları adına ışık saçmaya, ümit aşılamaya devam edecektir. Gerek büyükelçiliğimiz gerekse de bakanlığımız ekibi ile hep birlikte sporcularımızla beraber olacağız. Tüm sporcularımıza başarı diliyorum ve Allah yardımcıları olsun diyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 15:36
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