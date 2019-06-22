0553 313 94 23

Bakan Kasapoğlu, Avrupa Oyunları Açılış Törenini izledi

2.

22 Haziran 2019 Cumartesi 09:31
Bakan Kasapoğlu, Avrupa Oyunları Açılış Törenini izledi

2. Avrupa Oyunları, ev sahibi Belarus’un başkenti Minsk’te gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.


2. Avrupa Oyunları, Belarus’un başkenti Minsk’te gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Törende, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.


Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları görkemli açılış töreni ile resmen başladı. 22 bin kişi kapasiteli Dinamo Stadı’nda gerçekleştirilen törende Türkiye’yi oyunlarda temsil edecek sporcu kafilesinin geçişi sırasında Türk bayrağını milli okçu Mete Gazoz taşıdı.


Avrupa Oyunları’nı izlemek üzere Belarus’a gelen Bakan Kasapoğlu, milli sporcuları resmi geçiş töreni sırasında ayağa kalkarak selamladı.


Bakan Kasapoğlu’na Türkiye Cumhuriyeti’nin Minsk Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı Prof. Dr. Uğur Erdener de eşlik etti.


Açılış töreninde sporcuların yürüyüşlerinin ardından oyunlar meşalesi yakıldı.



Bakan Kasapoğlu Belaruslu mevkidaşı ile görüştü


Bakan Kasapoğlu, açılış töreni öncesinde Belarus Spor ve Turizm Bakanı Sergei Kovalchuk ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, Kovalchuk ile resmi açılış töreninin düzenlendiği Dinamo Stadı’nda ikili görüşme gerçekleştirdi.



Türkiye’yi 14 branşta, 110 sporcu temsil edecek


Belarus’un başkenti Minsk’te, 21-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 2. Avrupa Oyunlarında Türkiye’yi 14 branşta, 110 sporcu temsil edecek.


Türk sporcular atıcılık, atletizm, badminton, 3x3 basketbol, bisiklet, boks, cimnastik, güreş, judo, kano, karate, masa tenisi, okçuluk ve sambo dallarında mücadele edecek.


2. Avrupa Oyunları’nda, 50 ülkeden katılan 4 binin üzerinde sporcu 21 branşta yarışacak. Avrupa Oyunları, 2020 Tokyo Olimpiyatları için bazı spor dallarında eleme niteliği taşırken, bazılarında ise sıralama puanına katkı verecek.


Dört yılda bir düzenlenen organizasyonun ilki 2015 yılında Azerbeycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 09:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır’da çıkan kavgada bir avukat öldürüldü
    1. Diyarbakır’da çıkan kavgada bir avukat..
    2. Bakan Murat Kurum’dan, Sultanbeyli’ye..
    3. Şehir Plancısı Bayram Vardar:
    4. MTSO, Mersin ile Mısır arasında..
    5. İşte HDP sevici gazetecilerin övdüğü..
    6. 6.Nallıhan Foto Safari’de..
    7. Çeşme’de tatile seçim molası
    8. Beytüşşebaplı çocuklar artık terörden..
    9. Sahil güvenliğin şahin gözleri Kuzey..
    10. Yerli ve milli ürünleri teşvik etmeyi..
    11. Mali Eylem Görev Gücü, İran hakkındaki..
    12. (Özel) Arabaya giren yavru kedi..
    13. Muratpaşa Belediyesi’nden falez..
    14. Ticari yatların özel tekne sınıfına..
    15. Şebabul Hüda Derneği'nin Afrin'deki..
    16. 28 ülke Türkiye'ye karşı birleşti!
    17. Çuvala koyulup ölüme terk edilen o..
    18. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - Uzayda 10..
    19. Psikologlar teşhisi koydu! Trump dört..
    20. Yörük bebekleri Avrupa'dan talep görüyor
    21. Siirt’te güven ve huzur uygulaması
    22. Diyarbakırlılara indirim müjdesi
    23. Enflasyona endeksli ürünlere ilgi..
    24. Oyuncağı olmayan çocukların yüzünü..
    25. THY’den iptal iddialarına yalanlama
    26. Yaz aylarında kalp sağlığına dikkat
    27. "Turu geçebilecek güçteyiz"
    28. Sosyal Bilimler MYO’da kepler havaya
    29. Bereket isimli batık gemi parçalanıyor
    30. Askerler ne zaman erken terhis olacak?..
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!