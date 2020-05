Bakan Kasapoğlu, 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül törenine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Hamdolsun ki son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde ülkemizin her karışına, her beldeye, her memlekete, bu ruhla, bu anlayışla hizmet edildiği gibi; bu kutsal şehre de en güzel şekliyle, bu anlayışla, bu ruhla, bu bilinçle hizmet ediliyor" - "Bakanlık olarak arkadaşlarımızla, tüm paydaşlarımızla sporumuzu yarınlara taşımaya, gençler için üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz"