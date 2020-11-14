Bakan Kasapoğlu: 2 bin yeni antrenör alınacak

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, tesisleşme hamlesinin güçlü şekilde devam ettiğine ve Türkiye’nin spordaki yükselişine dikkati çekerek, “Şunu gururla söyleyebiliriz ki Türkiye, artık bir spor ülkesi. Spora hayatlarında daha fazla yer veren halkımızla birlikte, profesyonel sporcu sayımızda da ciddi bir artış ortaya koyuyoruz. 2002 yılında 300 binin altında olan lisanslı sporcu sayısı artık 8 milyon 600 binin üzerinde” diye konuştu.



Kasapoğlu, okul sporlarındaki faaliyetlere 60 branşta 2.5 milyondan fazla öğrenci sporcunun katıldığını da ifade etti.



Antrenör adaylarına müjde



Bakan Kasapoğlu, üst düzey sporcular yetiştirmek için spor bilimi verilerinin de etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini söyleyerek, “Nitelikli antrenörler yetiştirmemiz gerekiyor. Antrenör adaylarına bir müjde vermek istiyorum. Önümüzdeki günlerde 2 bin yeni antrenör alınacak. Tesislerimizi yeni antrenörlerimizle daha güçlü bir şekilde açmış olacağız. Türkiye’de artık elit sporcu gelişimi sadece şansa bırakılmıyor” değerlendirmesinde bulundu.



Kasapoğlu, 2021’de Tokyo’da gerçekleşecek Olimpiyat Oyunları’nda da milli sporcuların ay-yıldızlı bayrağı en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını dile getirdi.

Spor turizminin gelişmesi ve çeşitlenmesinin, Türkiye’nin küresel spor ekonomisindeki payını artıracağı gibi farklı alanlarda ihtisaslaşma ve istihdamın da önünü açacağına işaret eden Kasapoğlu, “Organizasyonları da ülkemizin güzel ev sahipliğiyle gerçekleştireceğiz” ifadesini kullandı.



Kasapoğlu, tesisleşme ve fiziki altyapı bağlamında planlı bir şekilde yatırımlara yön verdiklerini belirterek, 69 stadyum, 532 spor salonu, 341 gençlik merkezi, 770 futbol sahası, 128 yüzme havuzu ve 44 atletizm pisti bulunduğunu söyledi. Bunların yanında çok sayıda mahalle tipi futbol, voleybol ve basketbol sahasını da milletin hizmetine sunduklarını dile getiren Kasapoğlu, “Yeni yapılacak sahalarla beraber inşallah bu sayı 3 bin 243’e ulaşacak” dedi.



Bakan Kasapoğlu, bakanlığının 2021 yılı bütçesinin 293 milyon 316 bin lira personel ve SGK giderleri, 202 milyon 500 bin lira mal ve hizmet alımları, 12 milyar 183 milyon 57 bin lira cari transferler, 2 milyar 32 milyon 736 bin lira sermaye giderleri, 180 milyon 470 bin lira sermaye transferleri, 7 milyar 967 milyon lira borç verme olmak üzere 22 milyar 859 milyon lira olarak öngörüldüğünü ifade etti.