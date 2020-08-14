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Aktüel

Bakan Karaismailoğlu'ndan yurt dışı uçuşlara ilişkin açıklama:

"13 Ağustos itibarıyla tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülkeyle uçuşlar devam ediyor" - "4 Temmuz'da askıya alınan Kazakistan uçuşları bugün transit olarak açılacak ve 1 Eylül'den itibaren iki ülke arasındaki uçuşlar tamamıyla başlatılacak" - "Kovid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde durdurulan yurt dışı uçuşların başlatılması için 92 ülke ile yazışma trafiği tamamlandı"

Yeniakit Publisher
2020-08-14 14:44:01 -
Bakan Karaismailoğlu'ndan yurt dışı uçuşlara ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 13 Ağustos itibarıyla tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülkeyle uçuşların devam ettiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında bir süre durdurulduktan sonra yeniden başlayan yurt dışı uçuşları hakkında bilgi verdi.

Salgınla mücadele kapsamında tedbirleri maksimum seviyede alarak 1 Haziran'da iç hat uçuşlarının başlatıldığını anımsatan Karaismailoğlu, bu süreçte Sağlık, Dışişleri, Kültür ve Turizm bakanlıkları ve Bilim Kurulu ile yoğun iş birliği gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Karaismailoğlu, "Kovid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde durdurulan yurt dışı uçuşların başlatılması için 92 ülke ile yazışma trafiği tamamlandı. 13 Ağustos itibarıyla tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülke ile uçuşlar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

- 48 ülke ile kesintisiz hava trafiği devam ediyor

Karaismailoğlu, yoğun diplomasi trafiği sonrasında Türkiye’nin normalleşme programı çerçevesinde belirli kısıtlamalara tabi ülkeler dahil, tarifeli ve tarifesiz olmak üzere uçuş trafiği gerçekleştirilen 48 ülkeye ilişkin detayları da paylaştı.

Bakan Karaismailoğlu, ABD, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Benin, Fildişi Sahilleri, Fransa, Kuveyt, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, Hong Kong, İrlanda, İsrail, Libya, Lübnan, Lüksemburg, Kuzey Makedonya, Moldova, Moritanya, Rusya, Senegal, Sırbistan, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cibuti, Çin, Danimarka, Endonezya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Katar, KKTC, Kosova, Somali, Ukrayna, Ürdün, Yunanistan, Mısır, Polonya, Fas ve Cezayir'in tahliye, charter ve tarifeli uçuş seferlerinin başlatıldığı ülkeler olduğunu bildirdi.

- Türkiye ve Kazakistan arasındaki uçuşlar yeniden başlatılıyor

20 Haziran'da başlatılan ancak Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 4 Temmuz'da yeniden askıya alınan Kazakistan uçuşlarına da değinen Karaismailoğlu, "İki ülke arasında yapılan görüşmeler sonrasında mutabakata vardık. 4 Temmuz'da askıya alınan Kazakistan uçuşları bugün transit olarak açılacak ve 1 Eylül'den itibaren iki ülke arasındaki uçuşlar tamamıyla başlatılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer ülkelerle yapılan planlamalarda önemli olanın uçuşların emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesi olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, birçok ülkenin etkilendiği salgında Türkiye'nin süreci yönetmekteki başarısının dünya tarafından dikkatle takip edildiğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, havalimanlarına "uçulabilir sertifikası" uygulamasını başlatan ve bu çalışmayla örnek teşkil eden Türkiye'nin, tüm ulaşım modlarında salgına karşı aldığı tedbirlerle göz doldurduğunu kaydetti.

Tedbiri elden bırakmadan sürecin kontrollü bir şekilde yeni normalleşmeyle sürdürüldüğüne dikkati çeken Adil Karaismailoğlu, tüm vatandaşlara "maske, mesafe ve hijyen" kurallarına uyarak, dikkatli davranmaları çağrısında bulundu.



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