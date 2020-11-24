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Ekonomi Bakan Karaismailoğlu'ndan sanayicilere "demir yolu" mesajı:
Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu'ndan sanayicilere "demir yolu" mesajı:

"Gelecek dönemde de demir yolu çalışmalarımıza ağırlık verecek ve sanayicimizi demir yolunun imkanlarından faydalandıracağız"

Yeniakit Publisher
2020-11-24 15:51:35 -
Bakan Karaismailoğlu'ndan sanayicilere "demir yolu" mesajı:

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Lojistik Master Planı'ndaki hedeflerden birisinin de sanayicilerin, ürünlerini hızlı ve düşük maliyetle pazara ulaştırmaları olduğunu belirterek, "Gelecek dönemde de demir yolu çalışmalarımıza ağırlık verecek ve sanayicimizi demir yolunun imkanlarından faydalandıracağız." dedi.

Karaismailoğlu, Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Heyetin isteklerini dinleyen Karaismailoğlu, sanayicilerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Lojistik Master Planı'ndaki hedeflerden birisinin de sanayicilerin, ürünlerini hızlı ve düşük maliyetle pazara ulaştırmaları olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Gelecek dönemde de demir yolu çalışmalarımıza ağırlık verecek ve sanayicimizi demir yolunun imkanlarından faydalandıracağız. Türkiye'nin dört bir yanındaki yolcu ve yük analizlerini yaparak hazırladığımız Lojistik Master Planı'mızla, Türk sanayisine katkı sağlayacağız." diye konuştu.

Karaismailoğlu, yatırımların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de durmadığına, hatta artarak devam ettiğine dikkati çekerek, Bakanlığın tüm şantiyelerinde gerekli önlemlerin alınarak, vatandaşa her türlü ulaştırma ve altyapı hizmetini götürmek için çalışmaların hız kesmeden sürdürüldüğünü kaydetti.

Bakanlığın, salgının Türkiye'de görüldüğü mart ayından itibaren ekim ayına kadar yaptığı yatırımın tutarının 5,7 milyar dolar olduğunu bildiren Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin 81 iline hizmet götürmek için çalışıyoruz. Bugün sanayicilerimizin taleplerini dinledik. Onların da ulaştırma alanındaki sorunlarını dinlemek ve taleplerine çözüm üretmek için sık sık bir araya geliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de inşa edeceğimiz demir yolu projelerimizle sanayinin bu ulaşım modundaki hareketliliğini de artıracağız."

- "Ekonomimize katkı sunacağız"

ASKON Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da 8 bini aşan üyeyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği ekonomik kalkınma yolunda çalıştıklarını söyledi.

Hükümetin destekleri sayesinde, iş dünyası olarak, salgından en az düzeyde etkilendiklerini belirten Aydın, "Bugün sanayiciler olarak taleplerimizi Sayın Bakanımıza ilettik. Özellikle Lojistik Master Planı'nda yer alan demir yoluyla ticari taşımacılığın artırılması konusunda ortaya koyulan vizyondan memnunuz. Sayın Bakanımıza da desteğinden dolayı teşekkür ederiz. İnşallah kamu ve özel sektör birlikteliğiyle ülke ekonomimize katkı sunacağız." dedi.

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