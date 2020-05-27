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Aktüel

Bakan Karaismailoğlu'dan "27 Mayıs" mesajı:

"Bugün demokrasi ve özgürlük mücadelemizdeki kara bir lekedir"

Yeniakit Publisher
2020-05-27 11:34:35 -
Bakan Karaismailoğlu'dan "27 Mayıs" mesajı:

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 27 Mayıs 1960'taki askeri müdahalenin milli iradeye vurulan ilk darbe olduğunu belirterek, "Bugün demokrasi ve özgürlük mücadelemizdeki kara bir lekedir." ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, 27 Mayıs Askeri Darbesi'nin 60'ıncı yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Merhum Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu anan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün 27 Mayıs. Milli irademize vurulan ilk darbe, demokrasi ve özgürlük mücadelemizdeki kara bir lekedir bugün. Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

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