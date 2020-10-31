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Aktüel Bakan Karaismailoğlu, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazında incelemelerde bulundu
Aktüel

Bakan Karaismailoğlu, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazında incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-31 09:06:05 -
Bakan Karaismailoğlu, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazında incelemelerde bulundu

İZMİR (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmir'deki depremde yıkılan Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı'nda incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından Karaismailoğlu, AA muhabirine, enkazdaki çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, "Enkazın altında yaralı vatandaşlarımız var. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Çok hassas bir çalışma var. Biraz önce bir artçı oldu. Tedbirli olarak çalışıyor arkadaşlarımız. İnşallah ulaşacağız hepsine. Bir an önce enkazın kaldırılması için arkadaşlarımızın büyük özveriyle, yoğun bir çalışması var. Biz de takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.


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