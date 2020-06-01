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Aktüel

Bakan Karaismailoğlu: Tedbirlerimiz seyahatin her aşamasını kapsayacak şekilde uygulanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımız seyahat ederken içi rahat olsun. Tedbirlerimiz seyahatin her aşamasını kapsayacak şekilde uygulanacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 09:40:00 - 2020-06-01 09:41:40
Bakan Karaismailoğlu: Tedbirlerimiz seyahatin her aşamasını kapsayacak şekilde uygulanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımız seyahat ederken içi rahat olsun. Tedbirlerimiz seyahatin her aşamasını kapsayacak şekilde uygulanacak. Havalimanlarına girişten varış noktasındaki çıkışa kadar tüm aşamalarda izolasyon odaklı yeni bir döneme geçiyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yurt dışı uçuşlarını yeniden başlatmak için görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

 

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