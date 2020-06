Bakan Karaismailoğlu Şırnak’ta Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Buluşmaları toplantısına katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şırnak’ta ’Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Buluşmaları’ toplantısında yaptığı konuşmada, "Terör örgütü maalesef ki bütün zararı burada yaşayan halka veriyor. Ne yatırım gelsin istiyor ne de buradaki halkın yüzü gülsün istiyor. Tek istedikleri kaos, çatışma, kan" dedi.

Cizre-Şırnak karayolu şantiyesinde incelemelerde bulunduktan sonra ’Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Buluşmaları’ toplantısına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, burada bir açıklama yaptı. Herkesin tek bir amacının olduğunu kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Bu mübarek vatan topraklarında huzurla, sağlıkla, mutlulukla yaşamak ve çocuklarımız için, geleceğimiz için ülkemizi kalkındırmak. Bizler ebedi kardeşleriz. Bu ülkenin her vatandaşı başımızın tacıdır. Bizler bu vatanın her bir ferdine, her bir vatandaşına hizmet için varız. Hedefimiz ise siyasetin ötesine geçip, gönüllerde buluşmaktır. Sizlerin gönlünü, rızasını kazanmak için göreve geldiğimiz günden bugüne aralıksız çalışmaya devam ediyoruz. Son 18 yılda sadece ulaşım ve iletişim alanında yaklaşık 5 milyar lira yatırım yaptık. Karayolu yatırımlarımızı 297 milyon liradan 4 milyar liralara çıkardık. Sadece 25 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğu, 192 kilometreye ulaştı. Şırnak’ı Mardin’e bölünmüş yollarla bağladık. İnşallah Cizre-Şırnak yolunu tamamladığımızda Şanlıurfa’dan Şırnak’a kesintisiz bir şekilde konforla seyahat edeceksiniz" diye konuştu.

"Buranın turizm ve ticari hayatı daha da canlanacak"

Şırnak’ın turizm ve ticari hayatının daha da canlanacağını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Yine, Oyalı ayrımı-Cizre yolunu ve Cizre çevre yolunu bölünmüş yol yaptık. Şırnak şehir geçişi, Ortaköy şehir geçişi ve Beytüşşebap-Uzungeçit güvenlik yolunu yeniledik. Birçok köprüyü yollarımızla uyumlu hale getirip, yenileyerek hizmete aldık. Cizre, İdil, Kumçatı ve Kasrik belediyelerine ait şehir içi yolların yenileme çalışmalarını önümüzdeki yıl tamamlayacağız. Bunun gibi 2 ayrı nokta şehir içi yol yenileme çalışmamız da önümüzdeki yıl içinde bitecek. Nusaybin-Cizre-Silopi-Habur Yeni Demiryolu Projesine devam ediyoruz. Bu demiryolu ile birlikte Habur’a da 3,7 milyon ton kapasiteli bir de lojistik merkezi yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Terör örgütü bütün zararı burada yaşayan halka veriyor"

Bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle projelerde ara ara çalışmaları durdurmak zorunda kaldıklarını aktaran Bakan Karaismailoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Terör örgütü maalesef ki bütün zararı burada yaşayan halka veriyor. Ne yatırım gelsin istiyor ne de buradaki halkın yüzü gülsün istiyor. Tek istedikleri kaos, çatışma, kan. Sizlerin dik duruşuyla, devletimizin kudretiyle onların sonunun geldiği günlere az kaldı. Eskiden buralara bırakın bir Bakanın gelmesini, herhangi bir devlet büyüğü bile uğramazdı. Son 18 yılda bu anlayışı tamamen kaldırdık. Gitmediğimiz bir avuç vatan toprağı bırakmadık. Artık millet devletin ayağına gitmiyor, devlet milletinin ayağına hizmet götürüyor, geliyor. Bir şehrimizi diğeri ile kıyaslamadan 81 ilimizi kalkındırıyoruz. Doğusu ile batısını ayırt etmiyoruz. Bizim için Şırnak, Kur’an-ı Kerim’de adı geçen Cudi Dağının şehridir. Hazreti Nuh’un şehridir. ’Feyzimiz Nil Gibidir / Biz Fırat ve Dicle’yiz’ diyen Molla Cezeri’nin şehridir. Biz de yollarımızı Fırat’a ve Dicle’ye benzetiyoruz. Çünkü yol akarsu gibidir ve geçtiği yere can verir. Bugün Şırnak ziyaretimizle, biz de can bulduk, yenilendik, tazelendik. İnşallah en kısa zamanda yine buluşacağız."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu daha sonra Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu ve beraberindeki heyet Şırnak Valiliğini ziyaret ederek, valilik toplantı salonunda kentte devam eden yatırımların değerlendirme toplantısına katıldı.