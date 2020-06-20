Bakan Karaismailoğlu Siirt'te incelemelerde bulundu

Siirt’te ilk durak olarak Şırnak Valisi ve Belediye Başkan Vekilli Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret eden Karaismailoğlu’na Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de eşlik etti.



Hacıbektaşoğlu ve diğer yetkililerce karşılanan Karaismailoğlu, Valilik şeref defterini imzaladı.



Daha sonra Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler Hacıbektaşoğlu ile bir süre makamında görüştü.



Ziyarette Hacıbektaşoğlu, Bakan Karaismailoğlu'na Türk bayrağı işlemeli Siirt tiftiği hediye etti.

AK Parti'yi ziyaret etti

Karaismailoğlu, Valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçti. İl Başkanı Ekrem Olğaç ile görüşen Karaismailoğlu, ilçe belediye başkanları ve partililerle basına kapalı toplantı yaptı.

Şirvan’daki Şantiyede inceleme yaptı

Bakan Karaismailoğlu il başkanlığının ardından da Siirt’in Şirvan ilçesi belediyesini ziyaret etti.

Bu ziyaretin ardından 700 metresinde oluşan heyelan nedeniyle çalışmaların sürdüğü Siirt - Şirvan Yolu Şantiyesine geçen Bakan Karaismailoğlu, burada yetkililerden “Aralık 2019 tarihinde başlayan çalışmaların sene sonuna kadar tamamlanması planlandığı” bilgisini aldı.



Karaismailoğlu daha sonra Siirt Pervari yolunun Alkumru Barajı’ndan etkilenen yol kesiminde, 2012 yılında yapılmış olan, 188 kilometre uzunluğunda 5 açıklıklı 13 metre genişliğinde öngörme basit kirişli betonarme Kilis Köprüsü’nde inceleme yaptı. Bakan Karaismailoğlu, vatandaşlarla da sohbet etti.



Bakan Karaismailoğlu önceki gün de Şırnak’ta temaslarda bulunarak yapımı devam eden projelerde inceleme yapmıştı. Karaismailoğlu temaslarına Batman’da devam ediyor.