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Aktüel

Bakan Karaismailoğlu, Kırıkkale'de taksi durağını ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-06-11 16:10:37 -
Bakan Karaismailoğlu, Kırıkkale'de taksi durağını ziyaret etti

KIRIKKALE (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırıkkale'de taksi durağında esnafla sohbet etti.

Ankara- Sivas yüksek hızlı tren (YHT) hattında incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, buradan Kırıkkale Valiliğine geçti. Vali Yunus Sezer ve il porotokolü tarafından karşılanan Karaismailoğlu, Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Vali Sezer, Bakan Karaismailoğlu'na tablo hediye etti.

Daha sonra Kırıkkale Belediyesi'ne geçen Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile görüştü.

Belediyenin çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunan Saygılı, Bakan Karaismailoğlu'na ellinde milli piyade tüfeği bulunan asker heykeli hediye etti.

Belediyeden AK Parti İl Başkanlığına giden Karaismailoğlu, bazı esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Bir taksi durağına da uğrayan Karaismailoğlu, taksicilerin taleplerini dinledi.






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