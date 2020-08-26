Bakan Karaismailoğlu, Giresun'da incelemeler yaptı

Dün sabah itibariyla Giresun’da incelemeler yapan ve vatandaşlar ile görüşen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ordu-Giresun Havalimanı’ndan havalanan helikopterle, öncelikli olarak Dereli ve Yağlıdere ilçelerini havadan inceledi.

Karaismailoğlu, aşırı yağışlar nedeniyle 226 kilometrelik yol ağında 4 kilometrelik kesimde yol hasarı meydana geldiğini bildirdi ve Giresun’daki yaraların devlet eliyle sarılacağını, devletin bütün gücü ile vatandaşın yanında olduğunu, en kısa sürede bütün yaraların sarılacağını, ekiplerimiz canla başla bu amaç için emek verdiğini belirtti.

4 kilometre yolda hasar oluştu

Tahribatın çok olduğu Yağlıdere'de meydana gelen tahribatı en kısa zamanda giderip normal hayata dönülmesi için canla başla çalıştıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, aşırı yağış ve sel sebebiyle 5 yol aksında toplam 226 kilometrelik yolun durumdan etkilendiğini açıkladı.

Aşırı yağışlardan etkilenen 226 kilometrelik yol ağında 4 kilometrelik kesimde yol hasarı gördüğünü ifade eden Bakan Dereli’de bir köprünin hasar gördüğünü, 2 bin 200 metre istinat duvarının yıkılarak hasar gördüğünü, 12 tane menfezin hasar görerek kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, Dereli ve Doğankent yolunda hasar oluşan köprü ve menfez geçişlerinde çalışmaların 10 kişilik bir ekipçe yerinde tespit edilerek projelendirme çalışmalarına başlandığını açıkladı.

KGM köy yollarında hasar tespit çalışmaları yapıyor

Bakan Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ağı dışında kalan grup köy yollarında meydana gelen hasarları belirleme çalışmalarının da sürdüğünü duyurdu. Köy yollarındaki incelemesinin de yine KGM ekiplerince yapıldığını belirten Karaismailoğlu, 30 kişiden oluşan 5 ayrı komisyon kurarak teşkil tespit çalışmalarının hızla yapıldığını kaydetti.

Buralarda şimdiye kadar yapılan tespitlerde 2 adet köprünün yıkıldığını, 3 tanesinde hasar tespit edildiğini, yaklaşık 10 kilometrelik yolun hasar görerek kimi yerlerde ulaşımı kapalı hale getirdiğini, 25 tane menfezin hasarlı hale geldiğini belirten Bakan, Giresun’daki yaraların devlet eliyle sarılacağını, devletin tüm gücüyle vatandaşının yanında olduğunu bildirdi.