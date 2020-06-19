Bakan Karaismailoğlu, Cizre'de temaslarda bulundu

Bakan Karaismailoğlu, birkaç gün önce Şırnak'ta terör saldırısında 4 işçinin şehit olduğunu anımsattı.

Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Karaismailoğlu, "Bu teröristlerin son çırpınışları. Kendileri de bunun farkındalar. Askerimiz gerekli cevabı misliyle verecektir ve vermektedir şu anda." dedi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde şantiye alanında incelmelerde bulunduklarını belirten Karaismailoğlu, Şırnak ile Cizre etrafında yaptıkları ulaşım projeleri ve yatırımlar hakkında kentteki yetkililerle görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Şırnak ilimizde son 18 yılda 5 milyarın üzerinde yatırım yaptık. Yatırımlarımız hızlı şekilde devam ediyor. Misliyle daha fazla hizmetlerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Yaptığımız yollar akarsu gibi gittikleri yerlere canlılık, yeşillik, hareket getirir. Buradaki sosyal yaşamı aktifleştirir, istihdam sağlar. O yüzden yaptığımız yatırımlar çok önemli. Ülkemizin her noktasında ilmik ilmik işliyoruz. Her noktasında bir çalışmamız, çabamız var. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde var gücümüzle çalışıyoruz."

Şırnak'ta en güzel hizmetleri devam ettirmeyi arzuladıklarını anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

" Şırnak Cizre şantiyesinde yıllardır süren bir sıkıntıyı bitirmek üzereyiz. Yol trafiğe açıldı. İnşallah sıcak asfaltını da bu yıl içerisinde tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Vatandaşımıza konforlu bir yol sağlayacağız. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için bütün projelerimizi tek tek elden geçirip en iyi hizmetleri vermenin çabası içerisindeyiz."