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Gündem Bakan Kacır'dan Sıfır Atık Forumu'nda kritik hamle! 4 ülkeyle masaya oturdu
Gündem

Bakan Kacır'dan Sıfır Atık Forumu'nda kritik hamle! 4 ülkeyle masaya oturdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bakan Kacır'dan Sıfır Atık Forumu'nda kritik hamle! 4 ülkeyle masaya oturdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Sıfır Atık Forumu’nda adeta diplomasi çıkarması yaptı. Tanzanya, Somali ve Güney Sudanlı bakanların yanı sıra Alman bakanlık temsilcisiyle de bir araya gelen Bakan Kacır, Türkiye'nin küresel pazardaki gücünü artıracak dev ortaklıkların sinyalini verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında Tanzanya, Somali ve Güney Sudanlı mevkidaşlarının yanı sıra Alman bakanlık temsilcisiyle bir araya gelerek, sanayi ve teknoloji alanındaki iş birliği fırsatlarını görüştü.

Bakan Kacır, yaptığı yazılı açıklamada, forum kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Görüşmelerde, ülkeler arasındaki sanayi, teknoloji, yatırım ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki işbirliği imkanlarını ele aldıklarını belirten Kacır, Tanzanya Sanayi ve Ticaret Bakanı Judith Kapinga, Somali Ticaret ve Sanayi Bakanı Jamaal Mohamed Hassan, Güney Sudan Ticaret ve Sanayi Bakanı Labanya Margaret Mathya Ugila ve Almanya Çevre, İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı Parlamenter Müsteşarı Rita Schwarzelühr-Sutter ile verimli temaslarda bulunduklarını kaydetti.

“ORTAK KALKINMA HEDEFLERİ İÇİN TECRÜBE PAYLAŞIMI ARTACAK”

Kacır, ülkeler arasında tesis edilen güçlü diyalog ve ortaklık mekanizmalarının yeni fırsat kapıları aralayacağına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak yeşil dönüşüm, temiz teknolojiler ve döngüsel ekonomi alanlarında uluslararası işbirliklerimizi güçlendirmeye, ortak kalkınma hedefleri doğrultusunda bilgi, teknoloji ve tecrübe paylaşımını artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

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