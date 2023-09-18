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Gündem Bakan Kacır'dan Musk açıklaması: Türkiye için güzel haberler var
Gündem

Bakan Kacır'dan Musk açıklaması: Türkiye için güzel haberler var

Yeniakit Publisher
2023-09-18 02:02:00 -

SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Elon Musk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşme hakkında açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır,'Türkiye için güzel haberler var' dedi.

SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Elon Musk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşme hakkında açıklamalarda bulunan

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Elon Musk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD’nin New York kentinde bulunan Türkevi’ne görüştü. Görüşmeye istinaden basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye için güzel haberler var" dedi.

Kaynak: İHA

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