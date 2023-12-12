  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın fiyatlarında kan kaybı yaşıyor! Rekor seviyeden dönüldü geri dönüş bekleniyor

İYİ Partili İbrahim Özkan görevinden istifa etti

Faruk Koca istifa etti!

Kudüs, Gazze ve Filistin'de kahreden olaylar! Haaretz gazetesi: Ordunun paylaştığı yaralı asker sayısı ile hastane sayıları arasında uçurum var!

Bakan Koca'dan Hasan Bitmez açıklaması

Siyonist İsrail’in yanında olmayan ABD üniversitelerine tehdit yağdırdılar: “Ya destekleyin, ya da sizi yok ederiz!” Yahudi milyarderler, ABD üniversitelerine savaş ilan etti

Finlandiya hükümeti Rusya sınırındaki iki kontrol bölgesini yeniden açıyor! Gözler şimdi orada

İtalya’da Müslümanların ibadet yerlerini tek tek kapatıyor... Cisint’e her kesimden tepki yağıyor: La Repubblica Gazetesi: Rahipler ve İmamlar ibadet özgürlüğü için bir arada

Petrol fiyatları, Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek: Petrol 5 ayın dibine yakın! Petrole ve akaryakıta ait son durum

24 Yıllık dev Şirket iflas etti! Holding için iflas kararı verildi: yüzlerce kişi işsiz kalacak! Yer Ankara
Otomotiv Bakan Kacır müjdeyi duyurdu! TOGG sedan modelinin yollara çıkacağı tarih belli oldu
Otomotiv

Bakan Kacır müjdeyi duyurdu! TOGG sedan modelinin yollara çıkacağı tarih belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-12 21:59:00 -
Bakan Kacır müjdeyi duyurdu! TOGG sedan modelinin yollara çıkacağı tarih belli oldu

TOGG'un merak edilen sedan modeline ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sevindiren haberi duyurdu.

Bakan Kacır, Haber Global'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Togg'un milletin ortak kazanımı olduğunu ifade eden Kacır, şu an ülke genelinde 15 binden fazla Togg'un yollarda olduğunu söyledi.

Kacır, yollardaki Togg sayısının her geçen gün arttığını kaydederek, gelecek yıl bu yılın 3 misline yakın bir üretim gerçekleşeceğini anlattı.

Bu yıl sonuna kadar 20 bin aracın sahiplerine teslim edileceğini belirten Kacır, "Togg, 2024 sonunda sedan modelini kamuoyuna tanıtacak. 2025 itibarıyla Togg araçları Avrupa'ya ihraç edilmeye başlanacak. Yine 2025'te bu defa sedan araçlar üretilmeye başlanacak." ifadesini kullandı.

Togg, Tesla’yı bir kez daha solladı! Vatandaş yerli markayı tercih ediyor
Togg, Tesla’yı bir kez daha solladı! Vatandaş yerli markayı tercih ediyor

Otomotiv
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Togg, Tesla’yı bir kez daha solladı! Vatandaş yerli markayı tercih ediyor

Togg'a nazar değdi!
Togg'a nazar değdi!

Otomotiv

Togg'a nazar değdi!

Togg’da flaş gelişme! Vay vay vay! Artık bu da oldu mu onu kimse tutamaz
Togg’da flaş gelişme! Vay vay vay! Artık bu da oldu mu onu kimse tutamaz

Otomotiv

Togg’da flaş gelişme! Vay vay vay! Artık bu da oldu mu onu kimse tutamaz

Sadece TOGG’a izin var
Sadece TOGG’a izin var

Ekonomi

Sadece TOGG’a izin var

Büyük ilgi gördü TOGG’tan esinlenip bakın ne yaptılar
Büyük ilgi gördü TOGG’tan esinlenip bakın ne yaptılar

Ekonomi

Büyük ilgi gördü TOGG’tan esinlenip bakın ne yaptılar

Togg'un T10X aracı 15 binden fazla kullanıma ulaştı!
Togg'un T10X aracı 15 binden fazla kullanıma ulaştı!

Ekonomi

Togg'un T10X aracı 15 binden fazla kullanıma ulaştı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23