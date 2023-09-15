Bakan Kacır Güney Kore basınına konuştu! Türkiye İHA üretiminde bir numara

Güney Kore’de 24. Dünya Bilgi Forumuna katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yonhap Haber Ajansı'na konuştu. Seul merkezli ajansın sorularını yanıtlayan Bakan Kacır, Türkiye'de Savunma Sanayii'nin gelişiminin altını çizdi.

Kacır, Türkiye'nin insansız hava araçlarında bir numara olduğunu söyledi ve “Sadece 3-4 sene içerisinde 30’dan fazla ülkeye İHA ihraç etti ve Türk İHA’ları savaş paradigmasını değiştiriyor. Bizim Güney Kore ile 73 yıla varan bir kardeşliğimiz var. Savunma sanayiinde de şimdiye kadar önemli iş birliklerimiz var" ifadelerini kullandı.

Güney Kore ile Altay Tankı geliştirme projesinin sürdüğünü ifade etti.

Elektrikli araçlarda TOGG'un yerini de değerlendirdi ve "TOGG markası ile ilk kez bir Türk marka doğuştan elektrikli araç olarak pazara girmiş oldu” dedi.

İlerleyen dönemde birçok markanın da Türkiye’de elektrikli araç üreteceğinin altını çizdi.

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Güney Kore ile Türkiye’nin nükleer enerji konusunda da işbirliği yapabileceğini ifade eden Bakan Kacır, Türkiye'ye 2-3 hatta 4 nükleer enerji santrali gerekebilir ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, ilk enerji santralini tamamladığını ancak devamının geleceğini söyleyerek bu alanda Güney Kore ile iş birliği yapılabileceğini ifade etti.