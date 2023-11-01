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Kobi Bakan Kacır duyurdu! KOBİ’lerin yüzü gülecek! 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi
Kobi

Bakan Kacır duyurdu! KOBİ’lerin yüzü gülecek! 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi

Yeniakit Publisher
2023-11-01 13:36:00 - 2023-11-01 13:45:33
Bakan Kacır duyurdu! KOBİ’lerin yüzü gülecek! 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "KOBİ'lerimizin kullanacakları 1 milyon liraya kadar krediler, faizsiz, 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli olacak” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da eylül ayında yaşanan sel felaketinden etkilenen KOBİ'lerin desteklenmesi için KOSGEB tarafından "Acil Destek Kredisi Programı"nın devreye alındığını belirterek, "KOBİ'lerimizin kullanacakları 1 milyon liraya kadar krediler, faizsiz, 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli olacak." ifadesini kullandı.

​​​​​​​Kacır, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, söz konusu sel felaketinden etkilenen KOBİ'lerin KOSGEB tarafından destekleneceğini bildirdi.

Kurum tarafından devreye alınan programa ilişkin bilgi veren Kacır, şunları kaydetti:

"İstanbul'da eylülde meydana gelen sel felaketinde, zarar gören KOBİ'lerimizin desteklenmesi amacıyla KOSGEB tarafından 'Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye aldık. KOBİ'lerimizin kullanacakları 1 milyon liraya kadar krediler, faizsiz, 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli olacak. Allah ülkemizi afetlerden korusun."

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