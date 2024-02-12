  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karar: KDV'de yeni düzenleme! Hepsini Gazete'de yayımlandı

Günlük petrol miktarı paylaşıldı! Tam gaz devam!

Bir orman yangını algısı daha! Orman Genel Müdürlüğü açıklama yaptı

CHP’li Büyükerşen’den hadsizlik! “Osmanlı, karı için Avrupa’ya sefer düzenliyordu”

Adnan Oktar Örgütü'nün eski üyesi itiraf etti: O kadın olmasa bu örgüt olmayacaktı

Hollanda'da İslamofobik kirli oyunlara karşı bir büyük başarı: Hollandaca mealli Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

Kulüplerin dünya sıralaması belli oldu! Süper Lig devi Barcelona'yı tarihe gömdü: İşte o liste...

Çamur siyaseti devam ediyor! CHP’li isimlerin algı operasyonu kısa sürdü

Kızıldeniz'den geçen savaş gemileri krize neden oldu

Bahçeli Altınok’a koltuğunu verdi
Gündem Bakan Kacır duyurdu: Adam yurda dönüyor
Gündem

Bakan Kacır duyurdu: Adam yurda dönüyor

Yeniakit Publisher
2024-02-12 02:00:00 -
Bakan Kacır duyurdu: Adam yurda dönüyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türkiye'ye dönüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuya ilişkin bir paylaşım yaptı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa 2 gün iniş yapmıştı.

"Adam yurda dönüyor"

Alper Gezeravcı'nın ne zaman Türkiye'ye döneceği merak edilirken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan konuyla ilgili paylaşım geldi. Bakan Kacır, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın olduğu fotoğrafı ve 'Gurur Duy Türkiye' etiketiyle birlikte, 'adam yurda dönüyor' yazılı paylaşım yaptı.

Uzayda Türk imzası

Alper Gezeravcı dün bir paylaşımda bulunmuştu. Gezeravcı “Bir hayal artık gerçek; uzayın sonsuzluğunda Türk imzası Yıldızlar arasında var olma arzumuzun ve sınır tanımayan hedeflerimizin bir simgesi. Gelecek nesillere, gökyüzüne bakıp ‘biz de varız’ demenin ilhamını bırakıyorum. Bu gurur hepimizin!” demişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

13 deney geliştirildi

Alper Gezeravcı'yı uzaya taşıyan araç, 16 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Ax-3 Misyonu astronotları Michael López-Alegría, Walter Villadei, Marcus Wandt ve Alper Gezeravcı 20 Ocak Cumartesi günü ABD yerel saatiyle 07.13'te (TSİ 15.13) Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yaptı. Gezeravcı'nın yolculuğunun başlamasının ardından uzay aracında ilk mesajı "İstikbal göklerdedir" oldu. Gezeravcı istasyonda kaldığı süre boyunca 13 deney gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Dünya'ya dönüşünün ardından bir hafta gözlem altında tutulacak
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Dünya'ya dönüşünün ardından bir hafta gözlem altında tutulacak

Teknoloji

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Dünya'ya dönüşünün ardından bir hafta gözlem altında tutulacak

Dünya'ya dönen Alper Gezeravcı'dan ilk paylaşım! Merhaba dünya ben geldim
Dünya'ya dönen Alper Gezeravcı'dan ilk paylaşım! Merhaba dünya ben geldim

Gündem

Dünya'ya dönen Alper Gezeravcı'dan ilk paylaşım! Merhaba dünya ben geldim

Kavuşma anı… Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu
Kavuşma anı… Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu

Gündem

Kavuşma anı… Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu

İlk Türk astronot Gezeravcı çekti! İşte uzay istasyonundan İstanbul Boğazı
İlk Türk astronot Gezeravcı çekti! İşte uzay istasyonundan İstanbul Boğazı

Teknoloji

İlk Türk astronot Gezeravcı çekti! İşte uzay istasyonundan İstanbul Boğazı

Erdoğan Alper Gezeravcı ile telefonda görüştü
Erdoğan Alper Gezeravcı ile telefonda görüştü

Gündem

Erdoğan Alper Gezeravcı ile telefonda görüştü

Yunan basınında Gezeravcı tartışması! Biz yıldızları izlerken...
Yunan basınında Gezeravcı tartışması! Biz yıldızları izlerken...

Dünya

Yunan basınında Gezeravcı tartışması! Biz yıldızları izlerken...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23