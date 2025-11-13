Bakan Işıkhan’dan milyonları ilgilendiren net cevap geldi. Bağ-Kur’luya 7200 müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçelerinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin eleştiri ve sorularını cevapladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, kayıt dışı istihdamda ciddi bir azalma eğilimi görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"2002 yılında yüzde 52,14 olan kayıt dışı istihdam oranı, 2019 yılında yüzde 34,52'ye, 2025'in ikinci çeyreğinde ise yüzde 25,9'a inmiştir. Bununla birlikte prime esas kazançların ortalaması da asgari ücrete göre 2019 yılında 1,41 iken 2025 yılı Ağustos ayında 1,73'e yükselmiştir. Bu artış, çalışanların prime esas kazançlarının asgari ücretin üzerinde bir hızla arttığını göstermekte ve ücret dağılımında yukarı yönlü bir iyileşmeye işaret etmektedir. Dolayısıyla bu eğilim, hem kayıtlı istihdamda gelir düzeylerinin hem de sosyal güvenlik sistemine bildirilen kazançların artış gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda bütçe transferlerinin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya oranı, 2002 yılında yüzde 2,67 iken 2024 yılında ise yüzde 3,24 seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu oranın 2025 yılı sonunda yüzde 3,36 oranında geleceği öngörülmektedir."

Bağ-Kur'luların prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin çalışmalara yönelik soru üzerine Işıkhan, "Bu bizim, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ifade ettiğimiz bir sözdü. 2026, 2027, 2028 yılına kadar zamanımız olduğunu düşünüyorum. Daha zamanımız var. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın verdiği sözler yerine getirilecektir. Biz bu sözü yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, görüşmelerin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2026 yılı bütçeleri kabul edildi.