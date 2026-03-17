Trump’tan Hark Adası için "tek kelime" tehdidi! "Her şeyi yıktık, boruları nezaketen bıraktık!" İletişim Başkanı Duran'dan İsrail’e "Lübnan" muhtırası! "Bölgesel kaosun fitili ateşleniyor!" Avrupa ülkesi kaşınıyor! İran'ı vuracak füzeler uçaklarına yüklendi Almanya'daki kiliseler 2025'te 1,1 milyondan fazla üye kaybetti İslamiyete dönüş Bahçeli'den Mescid-i Aksa tepkisi Lübnan’da ölü sayısı 886'ya, yaralı sayısı 2 bin 141'e yükseldi Katil işbaşında İran'dan İslam dünyasına "son uyarı" niteliğinde çağrı! Almanya'dan savaş açıklaması Berlin felç olacak! Havalimanında 2 bin personel greve gidiyor! Lübnan'a yönelik kara harekatı "en güçlü biçimde" kınandı Türkiye'den İsrail'e tepki
İSLAM 17 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
17 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Karikatürü istifadelerinize sunuyoruz... (17 Mart 2026)

VAHYİN DİLİNDEN:



(١٤) اِنَّـنٖٓي اَنَا اللّٰهُ لَٓا اِلٰهَ اِلَّٓا اَنَا۬ فَاعْبُدْنٖيۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرٖي

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(14) Kuşkusuz ben, yalnız ben Allahım. Benden başka tanrı yoktur. O halde bana kulluk et, beni hatırında tutmak için namazı kıl.”

(Tâhâ Suresi, 20/14)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

14. âyetin “Beni hatırında tutmak için namazı kıl” şeklinde tercüme ettiğimiz kısmına “Hatırladığında namazı kıl” mânası da verilmiş ve bu yorum Hz. Peygamber’in “Bir namazı unutan kimse hatırladığında onu kılsın” buyurduktan sonra bu âyeti okuduğu rivayetiyle (Buhârî, “Mevâkît”, 37) desteklenmeye çalışılmıştır. Fakat Taberî âyetin lafzına göre ilk mânanın daha kuvvetli olduğunu belirtir (XVI, 147-148).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri 
 

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

“Cennete ilk girecek kimselerin yüzleri, dolunay gibi parlak olacak. Onların ardından gireceklerin yüzleri, gökyüzündeki en parlak yıldız gibi aydınlık olacak.

Orada insanlar ne küçük ne büyük abdest bozarlar ve ne de tükürüp sümkürürler. Onların tarakları altındandır. Kokuları misk gibidir.

Buhurdanlıklarında tüten hoş koku, cennetin hoş kokulu ağacındandır. Eşleri hurilerdir.

Cennetliklerin hepsi de babaları Âdem’in şeklinde yaratılmış olup boyları altmış arşındır.”

Kaynak: Buhârî, Bed'ü'l-halk 8, Enbiyâ 1; Müslim, Cennet 15

GÜNÜN SÖZÜ:


GÜNÜN KARİKATÜRÜ:

