Bu şehirlerde yaşıyorsanız aman dikkat! İşte bayramda kar beklenen iller Ordu silahsız kaldı, depolar birden boşaldı! Rafale’lerin “pençeleri” sökülüyor Sadece memurlara verilmiş, emekliler pas geçilmişti! Seyyanen zamda milyonları havaya uçuracak gelişme Bayram öncesi baklavada dikkat çeken değişim! Tercihler tamamen değişti Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı’nın değişimi ağızları açık bıraktı! 9 aydır cezaevinde yatan Muhittin Böcek’i gören tanıyamadı Türkiye daha yeni madencilik anlaşması yapmıştı! Çin ülkeye kondu, 30 doğalgaz kuyusu açacak ABD medyasının itirafı Trump ve Netanyahu’yu bitirdi! ‘İran’ı vurduk ama…’ 200 bin TL ceza yiyen sürücüden polise küstah sözler! Devlete de dil uzattı O ilimizde korkutan görüntü! Deniz suyu metrelerce çekildi Ne olduysa birdenbire oldu! Trump’ın “Alma onuru benim olacak” dediği ülkede esrarengiz gelişme
DHA Giriş Tarihi:

Antalya’da bayram öncesi baklava siparişlerinde yoğunluk yaşanırken, vatandaşların son dönemde daha hafif ve şeker oranı düşük tatlılara yöneldiği görüldü.

Ramazan Bayramı yaklaşırken Antalya’daki tatlı imalathanelerinde hareketlilik zirveye ulaştı.

Geleneksel olarak cevizli ve fıstıklı baklavanın bayram sofralarının vazgeçilmezi olduğunu belirten baklava imalathanesi sahibi Turhan Yıldız, son dönemde daha hafif tatlılara yönelimin arttığını söyledi. Bayram soflarında son yıllarda tüketicilerin özellikle şeker oranı daha düşük olan tatlıları tercih ettiğini anlatan Yıldız, "Klasik cevizli ve fıstıklı baklava her zaman tercih ediliyor. Ancak son zamanlarda bayram sofralarında şeker oranı düşük olduğu için kuru baklava ve soğuk baklava gibi daha hafif tatlılara ilgi arttı. Şeker oranı daha az olduğu ve hafif oldukları için vatandaşlar, bu ürünleri daha çok tercih ediyor" dedi.

İmalathanede çok sayıda baklava çeşidi üretildiğini söyleyen Yıldız, "Ortalama 20 çeşit ürünümüz var. Cevizli ve fıstıklı baklavanın yanı sıra fıstıklı şöbiyet, fıstıklı salyangoz, ev baklavası, hasır kadayıf ve Erzurum dolma kadayıf gibi çeşitlerimiz bulunuyor.

Son dönemde soğuk baklava hem ramazan sonu olduğu için hem de sütlü ve hafif olduğundan daha çok ilgi görüyor. Onun yanında soğuk kadayıfımız var fıstıklı, cevizli, çikolatalı olmak üzere" diye konuştu.

Baklava fiyatlarının kullanılan malzemeye göre değiştiğini belirten Yıldız, cevizli baklavanın kilogram fiyatının ortalama 350 ile 600 lira arasında değiştiğini, fıstıklı baklavanın 900 liradan başlayıp 1500 liraya kadar çıktığını, soğuk baklavanın yaklaşık 600 lira, kuru baklavanın ortalama 900 lira civarında satıldığını sözlerine ekledi.

