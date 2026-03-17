Bayram öncesi baklavada dikkat çeken değişim! Tercihler tamamen değişti

Geleneksel olarak cevizli ve fıstıklı baklavanın bayram sofralarının vazgeçilmezi olduğunu belirten baklava imalathanesi sahibi Turhan Yıldız, son dönemde daha hafif tatlılara yönelimin arttığını söyledi. Bayram soflarında son yıllarda tüketicilerin özellikle şeker oranı daha düşük olan tatlıları tercih ettiğini anlatan Yıldız, "Klasik cevizli ve fıstıklı baklava her zaman tercih ediliyor. Ancak son zamanlarda bayram sofralarında şeker oranı düşük olduğu için kuru baklava ve soğuk baklava gibi daha hafif tatlılara ilgi arttı. Şeker oranı daha az olduğu ve hafif oldukları için vatandaşlar, bu ürünleri daha çok tercih ediyor" dedi.