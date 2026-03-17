Edirne’nin 500 yıllık kayıp camisini 160 bin liraya satın aldığı arsada buldu

Edirne'de Remzi Pajo, 5 yıl önce Sarıcapaşa Mahallesi Mahmut Ağa Sokak’ta 160 bin lira karşılığında bir arsa satın aldı. Pajo, arsayı değerlendirmek üzere geçen yıl harekete geçti. Arsadaki çalışmalar sırasında tarihi kalıntılar ortaya çıkınca Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu devreye girdi. Kurulun gönderdiği yazıyla Edirne Müze Müdürlüğü yetkilileri arsada kazı çalışması yaptı. Yapılan kazıda, bölgede 15’inci yüzyıl yapısı Mahmut Ağa Camisi’nin kalıntıları bulundu.

KAYIP CAMİ ARSAMIN İÇİNDEN ÇIKTI

Arsayı bir aile dostundan aldığını belirten Pajo "Bu bölgede her zaman kayıp bir caminin olduğu söyleniyordu. Arsamın içine kadar temellerin çıktığını gördük. Anıtlar kurulu müzeye yazı göndermiş, müzeden görevlilerle burada kazıya başladık geçen yaz. Kayıp cami arsamın içinde çıktı. Devamının da mezarlık olduğu dile söyleniyor" dedi.

BU DURUM EDİRNE İÇİN NORMAL

Emekli sanat tarihçisi Prof. Dr. Engin Beksaç da Edirne'de benzer çok sayıda yapı olduğunu belirterek, "Yıkılmış, terk edilmiş, arsası satılmış mescitler çok. Burada zaten bilinen bir konumda. Çıkacak olması beklenirdi ve beklendiği gibi de çıkmış. Arkasında da bir haziresi de var. Hazinenin izleri de var. Bu durum Edirne için normal. Çünkü başka yerlerde de benzeri binalar var. Özellikle eski Osmanlı mahallelerinde bu tip binaların çıkması son derece doğal. Bunun tek çözümü var; mülkiyet sahibinin malının resmileştirilmesi ve bunun tapusunun devlet üzerine alınması ve buraların koruma altına alınmasıdır" ifadelerini kullandı.