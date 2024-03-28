Bakan Işıkhan'dan kritik uyarı! 'Sandıklara sahip çıkın'

Bakan Vedat Işıkhan, 31 Mart seçimine ilişkin kritik uyarılarda bulundu.

Işıkhan, sandık güvenliğinin önemine dikkat çekerek partililerine, "Seçim gününde Ak kadroların sandıklara sahip çıkmasını istiyorum. Resmi sonuçlar açıklanıncaya kadar sandıkları bırakmayalım. Sandık güvenliği bizim için çok önemli" uyarısında bulundu.

AK Parti Amasya Belediye Başkan adayı Mehmet Uyanık’a destek isteyen Bakan Işıkhan, bu desteğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vefa borcunu ödemek anlamı taşıdığını sözlerine ekledi.

Gazzeli mazlumlara dua istedi!

Ramazan ayında mazlum coğrafyalarda yaşayan mazlumlar için de dua edilmesini isteyen Bakan Işıkhan, "Mazlum ve mağdur coğrafyalarda bulunan kardeşlerimiz için dua edelim. Gazze’de bulunan kardeşlerimiz için dua edelim" ifadelerini kullandı.