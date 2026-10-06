Bakan Işıkhan: "İşsizlik oranımız yaklaşık 40 aydır tek haneli seviyelerde seyrediyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranının son açıklanan ağustos verisinde yüzde 7,8'e, genç işsizlik oranının ise yüzde 13'e gerilediğini açıkladı. Işıkhan, "İşsizlik oranımız yaklaşık 40 aydır tek haneli seviyelerde seyrediyor" dedi.

Açıklama, Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda "Çalışma Hayatında Yeni Çalışma Yöntemleri" gündemiyle düzenlenen toplantıda geldi. Işıkhan'ın başkanlık ettiği toplantıda, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) da yer verilen yeni nesil çalışma modelleri istişare edildi.

Işıkhan konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iş gücü piyasalarında hayata geçirilen politikalarla son dönemde önemli kazanımlar elde edildiğini, işsizlik oranının 3 yıl 4 aylık süre zarfında tek haneli seviyede olduğunu söyledi.

İşsizliği daha da aşağı çekmek için yeni politika yollarını deneyeceklerini belirten bakan, "Özellikle çalışma hayatına katılımda güçlük yaşayan kesimleri iş gücü piyasasına kazandırmak bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesidir" ifadesini kullandı.

"Amacımız tek tip bir çalışma modeli oluşturmak değil"

Işıkhan, Merkez Bankasının 2025 yılı III. Enflasyon Raporu'nun da çalışma hayatına katılımda güçlük yaşayan kesimlerin iş gücüne kazandırılması konusunda önemli tespitler ortaya koyduğunu söyledi. Bakanın aktardığına göre raporda, potansiyel iş gücünün heterojen bir yapıya sahip olduğu ve farklı demografik grupların ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanacak iş gücü politikalarının katılım oranını artırabileceği vurgulanıyor.

Kadın istihdamını hedefleyen İş Pozitif ile genç istihdamını destekleyen Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) programları aracılığıyla bu konuda önemli adımlar attıklarını anlatan Işıkhan, "Amacımız tek tip bir çalışma modeli oluşturmak değil; farklı çalışan gruplarının ve işletmelerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek, hak ve güvenceleri koruyan daha kapsayıcı bir çalışma hayatı oluşturmaktır" dedi. Bakan, yeni nesil çalışma modellerine ilişkin çalışmaların temelinde de bu anlayışın yattığını kaydetti.

Avrupa ülkelerindeki çalışma modelleri inceleniyor

OVP'de yeni nesil çalışma biçimleri, iş-yaşam dengesi ile kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımlarının artırılmasına yönelik politikaların geliştirilmesinin öngörüldüğünü aktaran Işıkhan, iş gücü piyasasını yalnızca işsizlik oranından ibaret görmediklerini; iş gücünün niteliğini, potansiyel iş gücünü ve farklı demografik grupların piyasadaki durumunu daha iyi izlemeleri gerektiğini belirtti.

Üzerinde çalışılan düzenlemelerde uluslararası uygulamaların da dikkate alındığını söyleyen bakan, "Özellikle Avrupa ülkelerindeki çalışma modellerini inceliyor, ülkemizin ihtiyaçları ile uluslararası uygulamalar arasında dengeli bir çerçeve oluşturmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Işıkhan, toplantıda farklı görüşlerin ve eleştirilerin ortaya konulmasını beklediklerini, bunların her birini çalışmayı geliştirecek önemli katkılar olarak değerlendirdiklerini bildirdi. Bakan sözlerini şöyle tamamladı: "Amacımız Türkiye Yüzyılına yakışan bir çalışma hayatını inşa ederken her zaman yaptığımız gibi ihtiyaçlarımızı, risklerimizi ve çözüm seçeneklerimizi siz değerli paydaşlarımız ile birlikte yakından istişare etmektir."