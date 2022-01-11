Bakan Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tarihi ayar!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye karşı boyuna posuna bakmadan silahlanma yarışına giren Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan'a ayar verdi.

Yunanistan'ın aklını başına alması ve Türkiye ile iyi geçinmesi gerektiğini dile getiren Bakan Akar, Yunanistan'ın ne yaparsa yapsın Türkiye ile boy ölçüşemeyeceğini ifade etti.

Yunanistan'ın anormal bir silahlanma çabası içinde olduğunu ancak bunun Türkiye'ye karşı yetersiz kalacağını aktaran Bakan Akar, "Bu silahlanma savunma amaçlı ise çok fazla, Türkiye'ye karşı ise çok az" diye konuştu.