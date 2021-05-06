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Bakan Hulusi Akar'dan kritik görüşme
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Siyaset Bakan Hulusi Akar'dan kritik görüşme
Siyaset

Bakan Hulusi Akar'dan kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 14:35:00 -
Bakan Hulusi Akar'dan kritik görüşme

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma, güvenlik, savunma sanayinde iş birliği ve NATO konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Öte yandan MSB tarafından, "Letonya Meclisinin soykırım kararını reddediyoruz ve tanımıyoruz" açıklaması yapıldı.

MSB'nin Twitter hesabından, Letonya Parlamentosu'nda bugün kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karara yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada, "Letonya Meclisinin soykırım kararını da reddediyoruz ve tanımıyoruz" denildi.

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